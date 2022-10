England-Rauswurf von „Roboter“ Haaland gefordert

„Es ist einfach nicht fair. Wir können etwas verändern“, schreibt der Anhänger mit dem Namen „Ten Hag‘s Reds“, also offenbar ein Fan von Manchester United. Auf der Plattform change.org startete er eine Petition, um Haaland aus der Premier League zu werfen. „Jetzt ist es an der Zeit, dass wir Menschen handeln. Dieser Roboter sollte in unserem Land nicht mehr zugelassen werden.“ Ein wohl eher unrealistisches Szenario.