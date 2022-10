Pierre Gasly: „Ich hätte mich umbringen können“

Der französische Formel-1-Fahrer Pierre Gasly ist beim Großen Preis von Japan nur knapp einer Katastrophe entgangen. Der Alpha-Tauri-Pilot raste am Sonntag in Suzuka bei regnerischen Bedingungen und bei schlechter Sicht an einem Bergungsfahrzeug vorbei, das während der Safety-Car-Phase zu früh auf die Strecke gefahren war. „Wenn ich das Auto verloren hätte, würde ich nicht hier stehen“, war Gasly nach dem Rennen verärgert. „Ich hatte extrem viel Angst. Ich hätte mich umbringen können.“