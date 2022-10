Wohnmobil ging an Wiener Tankstelle in Flammen auf

Ein Brand in unmittelbarer Nähe einer Zapfsäule bei einer Tankstelle im Wiener Bezirk Donaustadt hat am Sonntagvormittag einen Großeinsatz notwendig gemacht. Zum nicht ungefährlichen Vorfall kam es in der Donaustadtstraße. Ein Wohnmobil war plötzlich in Flammen aufgegangen. Es gab einen Verletzten zu beklagen.