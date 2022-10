Die meisten Corona-Fälle „fliegen unter dem Radar“

Seit Anfang Oktober ist die Entwicklung prekär: Beim Abwasser-Check in 26 Kläranlagen Oberösterreichs schießt die Zahl der berechneten Corona-Infizierten exponentiell in die Höhe, während sich die Zahl der nachgewiesenen Fälle im Einzugsbereich der Abwasserentsorger auf hohem Niveau einpendelt. Derzeit kommen auf einen „echten Infizierten“ zumindest zwei Landsleute, die Corona-Reste beim Toilettengang in die Kläranlage verfrachten und gar nicht wissen (wollen), dass sie sich angesteckt haben. Anfang Oktober war das Verhältnis geringer als eins zu eins.