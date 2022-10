Wie der steirische Apfel in die Flasche kommt

Gepflückt wird mit größter Vorsicht - jede Delle wertet die Frucht ab. Die Schüler passieren dafür auf einer Art Bühne stehend die Spaliere. „Phänomenal, was sich in Sachen Sicherheit getan hat“ sagt Landesrat Hans Seitinger. „In meiner Kindheit ist jede Ernte mit Knochenbrüchen einhergegangen.“ Was seit jeher gleich ist, trotz aller Technisierung: Jeder Apfel wird per Hand gepflückt.