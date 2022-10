Randale in der Notschlafstelle hatte Nachspiel

Er stieß eine Mitarbeiterin an die Wand

Eine Woche nach seiner letzten Verurteilung attackiert er im Oktober 2021 die Mitarbeiterin der Notschlafstelle Feldkirch. An den Vorfall erinnert sich das Opfer gut: „Er wollte nicht einsehen, dass er zu früh da ist. Denn wir öffnen erst um 16.30 Uhr. Also versuchte er sich gewaltsam Zutritt zu verschaffen, in dem er mich gegen die Wand stieß. Im Spital wurden schließlich Schwellungen und Hämatome an Hinterkopf und Schulter festgestellt.“