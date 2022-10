Maniküre-Hype: Langwirkende Nägel, die kurz sind

Ob auf dem kompletten Nagel oder nur an der Spitze, die italienische Maniküre wirkt in beiden Fällen. Bekannt geworden ist der Trend durch eine in England (Milton Keynes) lebende Ungarin, die Maniküristin Alexandra Teleki. Sie ist auf TikTok unter dem Namen „thehotblendofficial“ zu finden, Tausende von Menschen schauen sich ihre Tipps rund um Maniküre und Nagellack an. Das Video mit dem italienischen Nagel-Stil hält bei 23.000 Likes.