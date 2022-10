Golfplatz verwüstet: Hurrikan stoppt Emma Spitz

Spitz berichtet: „Die Nachricht kam am Dienstag. Das ist natürlich heftig. Ein weiteres Problem ist auch die Infrastruktur.“ Auch viele Hotels wurden durch den Hurrikan und damit verbundene Überschwemmungen in Mitleidenschaft gezogen. Emma muss jetzt neu planen: „Zum Termin der Tour School hätte ich eine Einladung für das Ladies European Tour-Turnier in Indien gehabt. Vielleicht kann ich noch in das Feld kommen.“