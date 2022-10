Gruppe attackierte 2 Männer wegen zu lauter Musik

Zum blutigen Angriff war es bereits am 22. Mai gekommen. Im Vorfeld waren die Männer bereits in der S-Bahn aneinandergeraten. Die späteren Opfer hatten laut Polizei laut Musik gehört, sehr zum Missfallen der fünfköpfigen Gruppe. Drei der Männer hätten das Duo in der Folge aufgefordert, die Musik abzudrehen.