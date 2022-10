Elektro-Lkw laut Studie bis 2035 klar Marktführer

Elektro-Lastwagen dürften in einem Jahrzehnt den Markt beherrschen. Schon 2030 seien E-Lastwagen bei den Gesamtkosten etwa 30 Prozent günstiger als Diesel-Lkw, heißt es in einer am Dienstag veröffentlichten Studie der Unternehmensberatung PwC. Dann werde jeder dritte neue Lastwagen in Europa, Nordamerika und China elektrisch fahren. „Bis 2035 wird ihr Anteil in diesen Märkten bei den Neuzulassungen auf über 70 Prozent steigen“, so die Studie. Für ein flächendeckendes Netz von Ladesäulen und Wasserstofftankstellen müssten bis dahin allerdings allein in Europa 36 Milliarden Euro investiert werden, zudem seien bis zu 21.000 zusätzliche Windräder nötig.