Elektro-Lkw bezwingt Großglockner Hochalpenstraße

Voll elektrisch erreicht der Test-E-Lkw eine Maximalleistung von 326 PS. Trotz bewiesener Bergtauglichkeit sind Elektro-Lkws noch immer eine Seltenheit. Dabei liegt es weder an der Technik noch an der Verfügbarkeit von Elektro-Lkws. So baut der holländische Hersteller DAF als erster Hersteller bereits seit 2018 schwere und rein elektrisch betriebene Sattelzugmaschinen für bis zu 37 Tonnen Gesamtgewicht in Serie.