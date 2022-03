So könnten Elektro-Lkw Staukraftwerke ersetzen

Man würde ganz ohne große Bauwerke auskommen, so die Forscher um Julian Hunt. Es bräuchte in der Höhe bloß eine kleine Anlage, um das Wasser aus Bächen und Flüssen in Container zu füllen. Im Tal müsste man es wieder langsam in die Gewässer leiten und zusätzlich wäre ein Anschluss an das Elektrizitätsnetz nötig, um den gewonnenen Strom einzuspeisen. Die Lkw könnten bereits bestehende Straßen nutzen und sollten optimalerweise autonom fahren.