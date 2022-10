Die Tage, an denen der SC Zagersdorf vom Feld geschossen wurde, sind längst vorbei. Die Entwicklung in der 2. Klasse Nord erfolgt(e) langsam, aber stetig. Das macht sich bezahlt. „Es hat sich viel getan, das ist einfach schön“, weiß Gollubics. Die Mannschaft ist an ihren Aufgaben gewachsen. „Wir sind schon lange kein Schlachtopfer mehr.“ Im Gegenteil. Nach dem letzten 3:1-Sieg gegen Purbach ist man aktuell Zweiter der Tabelle - gelingt gar der große Wurf? „Wir hatten vor Saisonbeginn Platz fünf als Ziel, das bleibt auch so“, bremst der 47-Jährige die Euphorie. Die im und um den Verein in den vergangenen Jahren auch zugenommen hat, die Zuschauer die guten Auftritte honorieren. „Vor allem bei den Derbys gegen Siegendorf 1b und Trausdorf sind einige hundert Fans da!“ Mehr als in so manch höheren Ligen.