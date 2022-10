Preisträger mit viel Herzblut beim Tierschutzpreis

Viele weitere tolle Projekte geehrt

Der dritte Platz ging an Andrea Dostal aus der Stadtgemeinde Ternitz, die Felder mit Drohnen überwacht, um Wildtiere vor dem Tod durch landwirtschaftliche Maschinen zu retten. Auf dem zweiten Platz landete Johann Sündhofer von der Amphibienhilfe Neustadtl. Bei den Junioren durften sich die ASO Krems, die Volksschule Daniel Gran VS 2, und die Volksschulen Geras und Drosendorf freuen, die einen Tierschutzratgeber für Kinder zusammengestellt hatten. Zudem wurde ein Preis in der Kategorie "Einsätze" vergeben: Hier holte Uwe Winkler, Freiwillige Feuerwehr Laa an der Thaya, den ersten Platz - er und sein Team hatten besonderes Engagement bei Tierrettungen gezeigt.