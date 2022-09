Wird nach dem Skandal in NÖ besser kontrolliert?

Landwirt hatte EU-Gelder erhalten

Mittlerweile wurde zu dem Skandal um den Horror-Hof im Bezirk St. Pölten bekannt, dass der Landwirt im Jahr 2021 etwas mehr als 8800 Euro an EU-Fördermittel für Tierschutz erhalten hatte. Diese finanzielle Unterstützung richtet sich an Bauern, „die sich freiwillig verpflichten, Vorhaben durchzuführen, die in einer oder mehreren Tierschutzverpflichtungen bestehen“. SPÖ-Tierschutzsprecher Dietmar Keck verlangte in dieser Hinsicht am Donnerstag per Aussendung „volle Aufklärung“.