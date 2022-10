Polizei steht nach Unfall in Innsbruck vor Rätsel

Zeugen werden gesucht

An der Unfallstelle konnte sich die Frau nicht an den Unfallhergang erinnern, gab aber in der Klinik an, dass sie einen Anprall gespürt habe und dann zu Sturz gekommen sei. Der Pkw-Lenker schilderte den Unfall anders. Demnach soll die Unfallgegnerin mit ihrem Motorrad von der Rechtsabbiegespur in seine Fahrspur und somit gegen sein Fahrzeug gefahren sei. „Aufgrund der unterschiedlichen Aussagen wird drigend ersucht, dass sich mögliche Zeugen bei uns melden“, so die Exekutive.