„Scorn“: Neue Spielszenen des Horror-Abenteuers

„Scorn“ beschreibt sich selbst als „atmosphärisches Horrorabenteuerspiel, in dem man eine albtraumhafte Welt geheimnisvoller Düsternis und eigentümlicher Atmosphäre in der Ego-Perspektive erkundet.“ Hineingeworfen in diese surreale Welt, müssten sich Gamer allein und verloren ihren Weg durch die miteinander verbundenen Gebiete bahnen, neue Skillsets freischalten und lernen, mit den begrenzten Waffen- und Munitionsvorräten zu haushalten.