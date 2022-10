„Ex-Bundesliga-Star“ Arnautovic „völlig vergessen“

Sechs Tore

Marko hat es in sieben Ligaspielen schon sechsmal klingeln lassen. Damit hält er in der Torschützenliste sogar Super-Striker Ciro Immobile und dessen Lazio-Kollegen Chwitscha Kwarazchelia auf Distanz, die beide jeweils fünf Tore erzielten. Die Marko liest sich umso erstaunlicher, also Arnautovic-Klub Bologna vor dem Juve-Spiel in der Tabelle nur auf Platz 16, also in durchaus akuter Abstiegsgefahr liegt.