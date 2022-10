SpaceX schlägt NASA stabileren „Hubble“-Orbit vor

„Hubble“ ist derzeit in einer Höhe rund 540 Kilometer über der Erde im Einsatz. Wenn das Observatorium in eine höhere und stabilere Umlaufbahn versetzt werden könnte, dann könnte es nach Einschätzung der NASA möglicherweise mehrere Jahre länger betrieben werden, als in seinem derzeitigen Orbit. Frühere Spaceshuttle-Missionen hatten „Hubble“ hier immer wieder auf eine höhere Umlaufbahn angehoben.