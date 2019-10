Unheimlich: „Hubble“ knipste kosmisches Gesicht

In 100 Millionen Jahren sieht alles wieder anders aus

Die Formation sei ein in astronomischen Maßstäben kurzlebiges Gebilde, das nur etwa 100 Millionen Jahre lang so zu sehen sein werde. In ein bis zwei Milliarden Jahren werden die beiden Galaxien so stark miteinander verschmolzen sein, dass ihre Vergangenheit nicht mehr zu erkennen sein werde.