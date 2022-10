Selenskyj vermeldet militärische Erfolge in Osten

Kiew will raschen Beitritt zur NATO

Als Reaktion auf die Annexion von vier besetzten ukrainischen Gebieten durch Russland hat die Führung in Kiew am Freitag einen Antrag auf einen beschleunigten Beitritt zur NATO gestellt. „Faktisch haben wir unseren Weg in die NATO schon beschritten“, sagte Präsident Selenskyj. Nun solle es auch rechtlich betrachtet so sein.