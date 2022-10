Formel 1 strebt weiter Rückkehr nach Afrika an

Nicht nur Kyalami interessant

Unklar ist weiterhin, ob die Formel 1 wirklich wieder in Kyalami an den Start gehen wird oder es womöglich zu einer anderen Lösung kommt. „Das Einzige, was ich nach dem ersten Kontakt mit Kyalami sagen kann, ist, dass es auch andere Orte in Afrika gibt, die an der Formel 1 interessiert sind“, sagte Domenicali, ohne aber Standorte konkret zu benennen. Es gehe allgemein darum, „die richtigen finanziellen Mittel zu haben, aber auch darum, den Ort für das Wochenende vorzubereiten, das wir dort veranstalten wollen“, sagte er.