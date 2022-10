Einziges Bowling Center hat Betrieb eingestellt

Wegen Personalmangel und Energiekosten

Doch nun - rund 30 Jahre später - steht der Bowlingsport in Oberösterreich wohl vor dem Aus. Denn in der einzigen, für Landesbewerbe zertifizierten Halle im Land - dem Bowling Center in der Paschinger Pluskaufstraße - sind diese Woche endgültig die Lichter ausgegangen. Die Landesmeisterschaft im Senioren-Doppel, welche eigentlich Dienstag stattfinden hätte sollen, fiel ins Wasser, alle anderen Termine sind auf Eis gelegt, nachdem man keine Halle mehr hat. Das Bowling Center Team informierte per Aushang über die Gründe. Es sind dieselben, die derzeit Wirte und andere Geschäftstreibende in die Knie zwingen: Personalmangel und steigende Energiekosten.