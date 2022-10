College-Sport: Astros starten Landeanflug auf Linz

„Es wird ein Hexenkessel sein. Normalerweise kommen zu Veranstaltungen in der Kepler Hall um die 100 Studierende, bei uns werden es fast das Vierfache an Menschen sein“, so Wolf. Die Tickets für das Event sind kostenlos. Es heißt also, hrüh vorort zu sein, denn der Eintritt ist auf 400 Personen limitiert. Es gilt: first come, first serve. 150 Eintrittskarten + ein Gratisgetränk werden über die ACSL Homepage vergeben, der Rest kann direkt vor dem ersten Match der Damen um 16 Uhr bei der Kepler Hall abgeholt werden. Aufgrund des großen Andrangs empfiehlt die ACSL, sich bereits um 15:15 am Areal einzufinden, um sicherzugehen, noch Tickets zu erhalten.