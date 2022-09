Frauen fordern von FIFA: WM in Katar ohne den Iran

Die iranische Frauenrechtsbewegung „Open Stadiums“ hat die FIFA aufgefordert, den Iran von der im November beginnenden Fußball-WM in Katar auszuschließen. „Warum sollte die FIFA dem iranischen Staat und seinen Vertretern eine weltweite Bühne geben?“, heißt es in einem der dpa vorliegenden Brief, den die Organisation an den FIFA-Präsidenten Gianni Infantino persönlich gerichtet hat. Auch die Sportschau hat über den Brief berichtet.