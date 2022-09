FC Bayerns Weg aus Krise „eigentlich recht simpel“

Endet die Mané-Torflaute?

„Wenn wir viermal allein auf den Torhüter zulaufen und kein Tor machen, dann werden wir nicht gewinnen. Das ist eigentlich eine recht simple Rechnung.“ Die Bayern holten aus den letzten vier Ligapartien lediglich drei Punkte, die Oktoberfest-Stimmung ist ausbaufähig. Leverkusen hat überhaupt erst fünf Pünktchen gesammelt. ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer wird gegen die Werkself aus Leverkusen wohl nicht in der Startelf stehen. Rätsel gibt Nagelsmann & Co. vor allem Sadio Mané auf. Der nach seinem Transfer von Liverpool nach München zunächst gefeierte Stürmer, der zuletzt mit Senegal in der Südstadt im Einsatz war, hat in den jüngsten fünf Pflichtspielen der Bayern nicht getroffen. Jetzt ist eine Diskussion über seine Problemzonen und seine Idealposition entbrannt.