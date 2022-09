Bayern München gegen Leverkusen ab 20.30 Uhr LIVE

Mit nur einem Sieg in der Liga liegt der Champions-League-Teilnehmer weit unter der eigenen Marschroute. Nach zwei Unentschieden zuletzt und dem 2:0 gegen Atletico Madrid ist das Team mittlerweile jedoch auch drei Spiele unbesiegt. Dass die Bayern ebenfalls einen sehr holprigen Start hatten, weiß Seoane einzuordnen. „In allen statistischen Zahlen sind die Bayern Leader in der Liga. Sie hatten in allen Spielen immer genügend Torchancen und sind in der Offensive extrem stark. Im Moment fehlt ihnen die Effektivität“, befand Leverkusens Coach.