Nagelsmann-Rauswurf „wäre Schuldeingeständnis!“

Es ist gerade nicht die beste Zeit, Trainer beim FC Bayern zu sein - Julian Nagelsmann muss aktuell für vier sieglose Spiele in Folge in Deutschlands Bundesliga sowie den schlechtesten Münchner Saisonstart seit 12 Jahren geradestehen. Ob der 35-Jährige, der in seinem zweiten Jahr beim deutschen Rekordmeister agiert, diesen auch überstehen wird? Wenn‘s nach Bayern-Legende Lothar Matthäus geht, JA - denn: Ein Rauswurf von Nagelsmann wäre „das nächste Schuldeingeständnis, nachdem man so sehr von diesem Trainer überzeugt war“.