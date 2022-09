Die Herbst-Coronawelle: Sie ist keine Überraschung

Und obwohl immer mehr Menschen ihre Vollimmunisierung verlieren, sorgt die Impfung für einen deutlich entspannteren Umgang mit Corona. „Es bleibt die berechtigte Erwartung, dass sich diese Infektionszahlen wegen der inzwischen verbesserten Immunität der Bevölkerung nicht wie in den vergangenen Wintern in so hohem Maße in schwere Erkrankung übersetzen werden“, so Lamprecht. Das zeigen auch die aktuellen Zahlen. Trotz der vielen Neuinfektionen liegen derzeit nur zehn Personen, die mit Corona infiziert sind, auf den Intensivstationen. Am Mittwoch vor einem Jahr gab es nur 345 Neuinfektionen, es lagen allerdings 44 Landsleute wegen Covid auf einer Intensivstation.