Aston Martin von James Bond in London versteigert

Der erste Kinofilm um den berühmten Geheimagenten, „James Bond - 007 jagt Dr. No“, kam am 5. Oktober 1962 in die Kinos. Rund um das Jubiläum finden diverse Veranstaltungen statt, darunter ein Konzert mit der Musik aus den Bond-Filmen. Dazu werden in der kommenden Woche Stars wie Dame Shirley Bassey („Goldfinger“), Lulu („The Man With The Golden Gun“) und die Band Garbage („The World Is Not Enough“) in der Londoner Royal Albert Hall erwartet.