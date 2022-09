Iran-Proteste: Spieler sind auf „Seite des Volkes“

Der für Bayer Leverkusen spielende Sardar Azmoun hatte die Proteste bereits während des Trainingslagers mit den Freundschaftsspielen gegen Uruguay (1:0) in St. Pölten und Senegal (1:1) in Maria Enzersdorf unterstützt. „Ich hoffe nur, dass die Frauen im Iran eines Tages den Status haben werden, den sie auch verdienen“, schrieb der 27-Jährige. Der Instagram-Beitrag wurde später gelöscht. Der Iran bestritt alle Länderspiele hinter verschlossenen Toren. In Maria Enzersdorf fand vor dem Stadion fand eine in Zusammenhang mit dem Tod von Amini stehende angemeldete Kundgebung statt.