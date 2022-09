„Stamser Jugendvisionen“ als Hilfe in Krisenzeiten

Um am Puls der Zeit zu bleiben und sich den Problemen, die junge Menschen aktuell beschäftigen, annehmen zu können, sind fachliche Weiterbildungen für Jugendarbeiter unverzichtbar. Die „Stamser Jugendvisionen“ am Institut für Sozialpädagogik (ISP) geben dabei seit vielen Jahren wichtige Impulse. 80 Interessierte, darunter Studierende des Instituts für Sozialpädagogik in Stams und in der offenen, mobilen und verbandlichen Jugendarbeit Tätige, nahmen nun an den zweitägigen Workshops und Fachvorträgen teil. Schwerpunkt war dieses Jahr die Förderung der Resilienz, also der psychischen Widerstandsfähigkeit.