Schwimm-Boss tobt: „Das ist eine Schweinerei“

Hirscher siegte sechsmal

Der zumindest damit nicht ganz im Recht ist. Auch wenn mit den Erfolgen von Dominic Thiem (2020), Jürgen Melzer (2010) oder Thomas Vanek (2007) jene Wahlen, bei denen kein ÖSV-Sportler oder Fußballer ganz oben stand, etwas zurück liegen. „Das ist nicht okay. Aber mit David Alaba, Matthias Mayer und Johannes Strolz sind ja nicht gerade schlechte Sportler dabei“, so Sporthilfe-Boss Gernot Uhlir. Der als Organisator der Gala am 5. Oktober sagt: „Ich kann es auch nicht ändern. Das entscheiden die Sportjournalisten.“