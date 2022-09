Covid-Infektionen und Spitalszahlen steigen massiv

Die Corona-Zahlen und die Hospitalisierungen in Zusammenhang mit der Covid-Pandemie steigen wieder massiv. Am Mittwoch meldete die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit 1393 Patienten, die mit Covid-19 im Spital liegen, um 94 mehr als am Dienstag. Auch bei den Neuinfektionen geht es steil nach oben: 14.389 Fälle wurden in den vergangenen 24 Stunden registriert, um über 6000 mehr als noch vor einer Woche.