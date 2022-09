Österreichs NFL-Profis kein Thema bei Football-EM

Österreichs Nationalteam im American Football wird im Oktober erwartungsgemäß ohne die rot-weiß-roten NFL-Exporte das Unternehmen EM-Titel in Angriff nehmen. Bernhard Raimann (Indianapolis Colts), Sandro Platzgummer (New York Giants) und Bernhard Seikovits (Arizona Cardinals) seien aufgrund ihrer Verpflichtungen in den USA kein Thema für die EM-Spiele in Frankreich (9. Oktober) und gegen Ungarn (23. Oktober), wie Teamchef Max Sommer am Mittwoch bei einem Medientermin sagte.