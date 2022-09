Ab Mitternacht Kontrollen an Grenze zur Slowakei

Am heutigen Mittwoch beginnt Tschechien aufgrund des vermehrten Schlepperaufkommens seinerseits Kontrollen zur Slowakei. Innenminister Gehard Karner (ÖVP) kündigte daraufhin dem Ö1-„Journal um Acht“ vom Mittwoch an, dass Österreich deshalb auch Kontrollen einführen werde - und zwar ab Donnerstag, 0 Uhr, an den slowakischen Grenzübergängen.