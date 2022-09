Geld, Geld, Geld | Keine Angst vor Meloni

Keine Angst vor Meloni. Halb Europa tut gerade so, als müsste man vor der künftigen italienischen Regierungschefin Giorgia Meloni zittern. Die ultrarechte Wahlsiegerin vom Sonntag werde das EU-Gefüge gefährlich durcheinander bringen, wird befürchtet. Abgesehen davon, ob man sich vor diesem möglichen Durcheinanderbringen wirklich fürchten muss: Im Moment muss vor allem einmal Melonis Koalitionspartner Matteo Salvini zittern. Denn der laute Lega-Chef und Putin-Freund Salvini, der so gerne die Muskeln spielen lässt und auf seinen Spitznamen „Capitano“ besonders stolz ist, weil er als Innenminister die Anlandung von Flüchtlingsschiffen verhinderte, fordert zwar jetzt von Meloni wieder das Innenministerium - dürfte es aber nichtbekommen. Wie „Krone“-Italien-Experte Michael Pichler heute berichtet, wird nach der Wahlschlappe Salvinis, der von Meloni um Längen abgehängt wurde, nicht nur innerparteilich bereits kräftig gesägt. Meloni will Salvini anstelle des gewichtigen Innenministeriums das weit weniger attraktive Landwirtschaftsministerium überlassen. Jaja, da hat „Krone“-Außenpolitiker Kurt Seinitz wohl recht, wenn er sich in seinem heutigen Kommentar fragt, wie lange es „Macho Salvini als Beiwagerl an der Seite Melonis“ aushält. Und er weist auch darauf hin, dass in Rom die Zweifel wachsen, ob die Dreierkoalition überhaupt länger durchhält als die mittlere Lebensdauer der 68 italienischen Nachkriegsregierungen - das wären 14 Monate. So viel zur Angst vor Meloni.