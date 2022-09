Steirische Einkaufstempel auf Stromspar-Kurs

Neue Solaranlage in Leoben

Im LCS in Leoben etwa wurde gestern eine neue Fotovoltaikanlage in Betrieb genommen. 30 Prozent des Strombedarfs sollen dadurch gedeckt werden. Die Weitsicht der letzten Jahre mache sich nun bezahlt, sagt Centermanager Christian Trampus: „Wir versuchen seit Jahren Energie zu sparen, wo es nur geht.“ Auch die Sonnenstromanlage wurde schon lange vor der Energiekrise in Auftrag gegeben.