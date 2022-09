IT-Riesen sollen Netzausbau in EU mitfinanzieren

Die Europäische Kommission lotet derzeit die Möglichkeiten eines Gesetzentwurfs aus. Demnach könnten Tech-Unternehmen dazu verpflichtet werden, sich an den Kosten für den Ausbau von 5G und Glasfaserkabeln in den 27 Ländern der Europäischen Union zu beteiligen. Die angesprochenen Tech-Unternehmen hatten solche Forderungen bisher mit dem Hinweis zurückgewiesen, dass sie bereits in Ausrüstung und Technologien investieren, um Inhalte effizienter bereitzustellen.