Festnetz-Telefon feiert laut Umfrage Comeback

Zwei Drittel telefonieren mit Hörer in der Hand

Die Festnetztelefonie punktet zudem mit mehr Komfort: Ein Drittel der Befragten findet Festnetztelefonate grundsätzlich komfortabler als Handygespräche. Über alle Generationen hinweg bevorzugen 69 Prozent das klassische Telefonieren mit dem Hörer in der Hand - in der jungen Generation sind es mit 63 Prozent fast genauso viele.