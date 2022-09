10 Mal pro Woche: Flüge nach Amsterdam aufgestockt

Ab 30. Oktober gibt es zusätzlich zum täglichen Nachmittagsflug um 14.05 Uhr an drei Tagen einen Abendflug um 19.30 Uhr: Am Montag, Freitag und Sonntag. Damit gibt es eine noch bessere Anbindung von Graz an das internationale Drehkreuz des Amsterdamer Flughafens Schiphol.