„Massive Schäden“? ÖFB bittet Politik um Hilfe

Dazu kommt vor allem in den Ballungszentren ein latentes Platzproblem - sobald man nicht mehr in die Abendstunden ausweichen kann, gibt es zu wenig Austragungsorte für Matches und Trainings. Der ÖFB selbst kann laut Hollerer seinen Vereinen keine finanziellen Zuwendungen mehr anbieten, nachdem er schon zu Pandemie-Beginn zwei Millionen Euro an Sofortförderung ausgeschüttet hat. Daher setzt man auf ein Entgegenkommen der Bundesregierung. „Wir ersuchen die Politik dringend, hier tätig zu werden. Wenn der Sport aufgrund fehlender Finanzierung nicht mehr angeboten werden kann, kann das massive Schäden für jene haben, die den Sport nicht mehr ausüben können, das zeigen Studien ganz klar“, warnte Hollerer.