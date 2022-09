Alcaraz plant lange Regentschaft als Nummer 1

Spaniens neuer Tennis-Star Carlos Alcaraz strebt eine lange Regentschaft auf dem ATP-Thron an! Der 19-Jährige hatte sich durch seinen Triumph bei den US Open in New York vor fast zwei Wochen zum jüngsten Weltranglisten-Ersten der Tennis-Geschichte gekrönt. „Jetzt, wo ich dort angekommen bin, ist es mein Ziel, so viele Tage, Wochen und Monate wie möglich zu bleiben. Dafür werden wir arbeiten“, kündigte der Teenager an.