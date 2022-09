Internet-Betrüger in Graz ausgeforscht: 12 Opfer

Kriminalisten des Stadtpolizeikommandos Graz führten am Mittwoch in der Wohnung eines 35-jährigen Nigerianers eine Hausdurchsuchung durch. Der in Graz lebende Mann wird der Geldwäscherei als Mitglied einer organisierten Tätergruppe im Deliktbereich der Love-Scam-Betrugshandlungen dringend verdächtigt.