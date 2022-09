Dieb in England stahl Auto samt Kind auf Rücksitz

Einen Alptraum haben Eltern in England erlebt. Als sie am Mittwochabend mit laufendem Motor vor dem Haus von Verwandten im nordostenglischen Dorf Quarrington Hill parkten, wurde der ihr Wagen vor ihren Augen gestohlen. Ein anderer Pkw war vorgefahren, ein Mann sprang heraus, kletterte in das Auto und fuhr los. Die Tochter (2) und die Katze der Familie befanden sich noch im Fahrzeug.