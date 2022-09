ÖFB-Projekt Aspern: Entscheidung bis Jahresende

Halle in Spielfeldgröße

In Aspern sind ein Kleinstadion, zwei Naturrasen- und ein Kunstrasen-Trainingsplatz sowie eine Halle im Ausmaß eines Original-Spielfeldes vorgesehen. Außerdem soll eine neue Geschäftsstelle für Österreichs größten Sport-Fachverband errichtet werden, dessen aktuelle Büroräumlichkeiten schon längst nicht mehr zeitgemäß sind. „Wir befinden uns in Europa im letzten Viertel, was die Infrastruktur des Nationalverbandes betrifft“, betonte Milletich.