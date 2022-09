„Wer hätte das geglaubt?“ ÖFB-Boss zuversichtlich

Der Sieg im Juni in Osijek gelang beim Debüt von Rangnick, danach folgten ein Heim-1:2 gegen Dänemark, ein Heim-1:1 gegen Frankreich und ein Auswärts-0:2 gegen Dänemark. Dabei wusste die ÖFB-Auswahl in den ersten drei Partien über weite Strecken zu gefallen. „Ich bin überzeugt davon, dass die Handschrift des Teamchefs weiterhin zu sehen sein wird und noch ausgeprägter wird. Ich glaube, es wird ähnlich wie in den ersten drei Spielen weitergehen“, erklärte Milletich.