Österreichs U19 gewinnt EM-Quali-Auftakt

Österreichs neu formiertes U19-Fußballnationalteam des Jahrgangs 2004 ist erfolgreich in die Qualifikation für die EM 2023 gestartet. Das ÖFB-Team besiegte am Mittwoch in der Gruppe 6 der ersten Quali-Runde, die als Vier-Nationen-Turnier in Rumänien gespielt wird, Litauen mit 2:0 (1:0). Luka Reischl (44.) und Moritz Wels (62.) schossen die favorisierten Österreicher in Buftea zum Sieg.