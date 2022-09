Haiminger Markttage feiern ihr großes Comeback

Es waren strahlende Gesichter, die am Dienstag die Frohbotschaft verkündeten: Nach zwei Jahren kontaktloser „Verkaufstage“ gehen heuer wieder die Haiminger Markttage in gewohnter Art und Weise über die Bühne. Und die wird erstmals am 8. Oktober im Ortskern von Haiming einer Tausendschaft den Vorhang lüften. „Wenn auch noch schönes Wetter ist, erwarten wir Rekordbesuch“, orakelt Obstlagerchefin Alexandra Harrasser. Der größte Erntemarkt Tirols ist nämlich längst auch ein Ort der Begegnung, an dem „huangarten“ dazugehört.