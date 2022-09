Brooke Shields & Juliette Lewis in Kardashian-BHs

Auch Brooke Shields war schon vorab mehr als begeistert davon, dass sie nun für Kim Kardashian vor der Kamera stehen konnte. „Ich bin so geehrt und aufgeregt, dass ich in der allerersten Skims-Bra-Kampagne zu sehen bin“, freute sich das Model auf Instagram. „Ich kann wirklich sagen, dass diese BHs etwas sind, in dem wir uns selbstbewusst und wohlfühlen können.“